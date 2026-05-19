- Moj oporavak teče dobro i osećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i na Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što pre - poručio je Alkaraz.

Alkaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australijan open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba zbog koje je propustio masterse u Madridu i Rimu. Ranije je saopštop da neće igrati ni na Rolan Garosu, a sada je saopštio da preskače i Vimbldon.

Alkaraz je prošle godine u finalu Vimbldona izgubio od Janika Sinera.