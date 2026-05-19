Francuska teniserka i trenutno 519. igračica sveta Osean Dodin ostvarila je veliku pobedu u prvom kolu kvalifikacija nad Amerikankom Kajlom Dej sa 2:1.

Osean, koja je nekada bila u TOP 50, u poslednje vreme bacila se na sadržaj za odrasle na Onlyfans platformi, a mnogi je znaju i po tome što je postala prva teniserka koja je povećala drugi tokom profesionalne karijere.

U borbi za narednu rundu i korak bliže glavnom žrebu, Osean Dodan će morati da izađe na kraj sa iskusnom Alaksandrom Sasnovič.