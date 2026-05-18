Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pokvarila je plasman za dve pozicijie na najnovijoj WTA listi i trenutno je 147. teniserka sveta sa 519 bodova, dok je Olga Danilović nazadovala na 153. mesto sa 499.

Beloruskinja Arina Sabalenka ostala je najbolja teniserka sveta sa 9.960 bodova, a Elena Ribakina je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 8.705, dok je Iga Švjontek na trećoj poziciji sa 7.273.

Koko Gof je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Džesika Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Mira Andrejeva, Viktorija Mboko i Karolina Muhova.

Teodora Kostović je 176. teniserka sveta sa 443 boda, a Mia Ristić se nalazi na 260. mestu na WTA listi sa 268.