Fudbalski klub Crvena zvezda neće dobiti novi stadion, bar ne u bliskoj budućnosti, ali će dobiti potpuno novi izgled sadašnjeg.

Kako je najavio generalni director Crvene zvezde, naredne godine trebalo bi da počne velika rekonstrukcija "Marakane".

- Stremimo da iz godine u godinu pravimo što bolji sportski rezultat, uz održiv finansijski sistem i da podižemo nivo infrastrukture. U naredne četiri godine fokus će biti na rekonstrukciji stadiona, na istom mestu - jasan je bio Terzić u razgovoru za RTS.

To znači da bi trebalo očekivati novi krov, izbacivanje atletske staze....

- Imamo problem sa posetom – 80 odsto naših sedišta je nepokriveno. Krov se mora praviti, atletska staza se verovatno mora izbaciti, da se naprave skaj boksovi...Stadion je građen 1963. i bio je u skladu sa zahtevima tadašnje populacije. Danas smo svedoci kakvi se stadioni grade u Evropi i prohtevi ljudi u Srbiji i Beogradu rastu. Imamo ideju i plan, rade se projekti - naglasio je direktor crveno-belih.