Crvena zvezda je u prethodnom periodu afirmisala i prodala značajan broj talenata, a posebno će se pamtiti aktuelna sezona tokom koje se prodajom igrača iz škole u klupsku kasu slilo više od 30.000.000 evra.

Šampion Srbije je ostvario značajan prihod prodajom igrača poniklih u sopstvenoj fabrici, pa je po profitu od sopstvenih bisera u prethodnoj deceniji među 100 klubova sveta.

Prema istraživanju Međunarodnog centra za sportska istraživanja (CIES), Crvena zvezda je 73. klub na svetu po zaradi od prodaje igrača iz svojih akademija.

Da bi se igrač računao kao ponikao u klubu uslov je bio da je proveo tri sezone u periodu između 15. i 21. godine, a u zaradu su osim obeštećenja uračunati i eventualni prihodi kroz kasnije procente ili bonuse.

Kako navodi ugledna fudbalska opservatorija, Zvezda je u prethodnoj deceniji zaradila 100.000.000 evra od svoje dece, pa je po ovom segmentu 73. u svetu, a druga na Balkanu. Bolji u regionu je samo Dinamo iz Zagreba, ali je razlika velika s obzirom na to da je hrvatski klub zaradio 221.000.000 evra.

Modri su na 27. mestu sa učinkom koji je i dalje daleko od fudbalskog vrha na kojem se nalazi Benfika. Portugalski klub je inkasirao 589.000.000 evra tokom deset godina, a prate ga Ajaks sa 454.000.000 i Čelsi koji je inkasirao 442.000.000.

Upravo Čelsi je klub koji je najviše zaradio od svoje dece tokom prethodnih pet godina (366.000.000 evra), dok je u istom periodu značajan profit imao i Mančester Siti (318.000.000 evra). Gledajući prethodnih pet godina primetna je i ekspanzija Crvene zvezde koja je od 100.000.000 evra tokom prethodne decenije čak 85.000.000 inkasirala u poslednjih pet sezona. Crveno-belima u leđa gleda većina svetskih klubova, a prvi pratioci su Roma, Nant, Majnc, Đenova, Milan…

Podsetimo, najznačajniji priliv na Marakanu doneo je Veljko Milosavljević kojeg je Bornmut platio 15.000.000 evra, dok je Andrija Maksimović doneo klubu u kojem je ponikao 14.000.000.

Kada je reč o ostalim klubovima sa naših prostora u 100 najboljih na svetu nalazi se još Hajduk koji je na 85. mestu sa zarađenih 80.000.000 evra u prethodnoj deceniji.

Osim Benfike, Ajaksa i Čelsija u deset najboljih klubova po ovom kriterijumu su još Olimpik Lion, Sporting, Mančester Siti, Real Madrid, Monako, Palmeiras i Bajer Leverkuzen.