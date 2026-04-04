Košarkaš Ilinoisa Andrej Stojaković bio je suočen sa zanimljivim izazovom – novinar CBS Sports postavio mu je niz pitanja o karijeri njegovog oca, legendarnog Peđe Stojakovića.

Od rekorda poena u jednoj utakmici, preko prosečnih skokova, do ukupnog broja ubacenih trojki – pitanja su bila sve samo ne laka.

- Koliko dobro poznaješ NBA karijeru svog tate?” – glasilo je prvo pitanje, a Andrej je kroz smeh odgovorio: “O, Bože. Nemam pojma.”

Ipak, kroz niz pokušaja, odgovori su se smenjivali: pogađao je Pejin rekord poena (42 poena), skokove u utakmici (17) i ukupno ubacene trojke (1.621).

