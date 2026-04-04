Upoznala je crveno-bela javnost Vasilija Kostova, Aleksu Damjanovića, Luku Zarića i Dimitrija Šarića, a vreme je za novog talenta rođenog 2008. godine.

Kako Meridian sport saznaje - prvom timu Zvezde je priključen Vasilije Subotić.

Reč je o krilnom napadaču koji je tokom jeseni nastupao za mlađe omladince Zvezde, da bi ga Nenad Milijaš u januaru priključio crveno-belim juniorima.

Tokom proleća je na četiri meča upisao tri gola i asistenciju, a nedavno je potpisao i profesionalni ugovor sa Zvezdom.

Nije trenirao sa prvotimcima Zvezde tokom reprezentativne pauze (kao neki drugi omladinci), ali je ipak odlučeno da bude priključen po povratku iz selekcije Srbije do 18 godina.

Izvesno će se naći na klupi i protiv Radnika u Surdulici, u utakmici koja je na programu u nedelju od 17 časova. Zadužio je broj 91 koji je prethodno nosio Lazar Jovanović, i ostaje da vidimo hoće li uspeti da se nametne Dejanu Stankoviću…