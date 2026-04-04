Košarkaši Toronta srpskog trenera Darka Rajakovića deklasirali su kao gosti Memfis rezultatom 128:96 i tako napravili veliki korak ka osvajanju šestog mesta na Istoku i direktnom plasmanu u plej-of.

Sa skorom 43-34 Toronto je trenutno na šestoj poziciji Istočne konferencije koja direktno vodi u plej-of. Najveći rival Reptorsima u borbi za plasman u doigravanje biće Filadelfija koja ima isti učinak kao Reptorsi. I jednima i drugima do kraja regularnog toka sezone ostalo je po pet utakmica.

Najefikasniji u pobedi Toronta bio je Ar Džej Beret sa 25 poena, Kolin Marej-Bojls je dodao 19, a Brendon Ingram 17.

Sa druge strane, za desetkovan povredama Memfis Gregori Džekson je ubacio 30 poena, Sedrik Kauard je dao 15, a Džavon Smol 14 poena.

NBA rezultati: Memfis - Toronto 96:128, Milvoki - Boston 101:133, Šarlot - Indijana 129:108, Filadelfija - Minesota 115:103, Bruklin - Atlanta 107:141, Njujork - Čikago 136:96, Hjuston - Juta 140:106, Dalas - Orlando 127:138, Sakramento - Nju Orleans 117:113.