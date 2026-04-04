Poznati srpski agent, Miško Ražnatović već neko vreme boravi u SAD, gde se polako približava kraju sezona kako u NBA, tako i u koledž košarci gde se ovog vikenda igra Martovsko ludilo, koje će se u Srbiji posebno pratiti i zbog tima Ilinoisa.

U njemu nastupa ogroman broj košarkaša sa Balkana, a većini njih je upravo Miško Ražnatović menadžer. Reč je o Davidu Mirkoviću, Tomislavu i Zvonimiru Ivišiću, Toniju Biliću, kao i Mihailu Petroviću, a oni će se suprotstaviti UConn-u, za koji nastupa Uroš Paunović.

U razgovoru za američki portal NBC News, Ražnatović je otkrio kako je zapravo došlo do ideje da dođe do pravljenja "supertima" u kojem će zaigrati momci sa Balkana.

- Čudno je da imate pet ili šest košarkaša sa Balkana u jednom timu. Trener Andervud mi je trekao - "U NBA ligi, dominiraju igrači iz istočne Evrope, generalno Evropljani, kao što su Jokić ili Dončić. Što ne uradimo nešto slično na koledžu?" Svidela mi se ideja. Kao prioritet u izboru igrača sam navodio Ilinois. Na kraju dana, tu je završilo njih pet.

Ražnatović je objasnio da svi igrači koji su došli na koledž imaju iskustvo igranja u ABA ligi i to protiv seniora, što je odmah u startu prednost u odnosu na ostale na koledžu.

- Oni igraju protiv odraslih muškaraca, koji su stari 30 ili 32 godine, koji imaju NBA iskustvo. Nakon što se borite sa njima, stičete iskustvo, a nakon toga, igrate sa momcima koji su vam vršnjaci. Tada imate prednost - objasnio je Ražnatović.

Kaže da sada svi igrači samo žele da što duže ostanu na koledžu. Dodaje da verovatno neće ni prisustvovati NBA draftu.

- Niko sada ni ne želi da izlazi na Draft. Svi ga samo odlažu i odlažu i žele da ostanu na koledžu. Tako da se i moj biznis plan promenio. Moja strategija biće da pokušam da stavim dva ili tri igrača u istim tim, jer mislim da im to pomaže u prilagođavanju. Postoji jedan koledž koji će dobiti trojicu naših igrača sledeće sezone, tako da mislim da će to biti trend.