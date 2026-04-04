Italijanski teniser i drugi najbolji igrač na planeti, Janik Siner spreman je za početak turnira u Monte Karlu. On je dobio sasvim solidan žreb, ali se odlučio i za nešto što je jedva radio tokom karijere u poslednje vreme. On će igrati dublove!

Tako je, dobro ste pročitali, Janik Siner će u Monte Karlu nastupiti i u dublu, pošto će igrati sa Zizuom Bergsom iz Holandije. Njihovi rivali u prvom kolu biće Tomaš Mahač i Kasper Rud, dok će ukoliko slave ići na boljeg iz duela braće Cicipas i Gido Andreozi/Manuel Ginard.

Samo po sebi nije ništa čudno što Janik Siner igra u dublu, rade to singl igrači. Međutim, ovo je posebna priča.

Naime, Janik Siner je je tokom 2025. godine samo jedan dubl meč odigrao, dok je sa Opelkom igrao i u Indijan Velsu.

Samim tim, ovo je njegov treći meč u prethodne (skoro) tri godine.

On je tokom 2024. godine odigrao devet mečeva, a imao je poloovičan učinak. Svakako, njegov daleko najpoznatiji dubl meč je igrao u finalu Dejvis kupa za Italiju protiv Srbije, kada je slavio sa Sonegom protiv Đokovića i Kecmanovića.