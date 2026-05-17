Siner je u finalu sa 6:4, 6:4 pobedio Kaspera Ruda.

Ovo je neverovatni šesti vezani masters koji je Siner osvojio, a ujedno je i kompletirao “zlatni masters” – u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije.

Norvežanin je pružio sasvim solidan otpor, ali nije imao snage za iznenađenje. Rud je odmah napravio brejk, da bi Siner momentalno uzvratio i preuzeo kontrolu.

U finišu seta prvi reket sveta vezuje tri gema i stiče vođstvo.

Drugi set praktično je rešen već u prvom gemu kada je Siner napravio brejk, a potom rutinski odradio posao.