Srpski teniser je bio bolji od Alehandra Tabila sa 2:0, po setovima 7:6, 6:3, posle nešto više od sat i po vremena igre.

Kecmanović je tako izborio četvrtofinale na čelendžerima u karijeri, a prvo od 2018. godine i boriće se za treću titulu, najveću u ovoj seriji jer je iz nove kategorije 175.

Nije bilo brejka u prvom setu. Kecmanović je propustio tri brejk lopte, a Tabil dve, pa se otišlo u taj-brejk. U odlučujućem gemu potpuna dominacija srpskog igrača koji nije izgubio nijedan poen, stigavši tako do vođstva.

Miša je na startu drugog seta napravio brejk i poveo 3:1. Bio je vrlo siguran u svojim servis gemovima i bez većih problema je došao do pobede.

Kecmanović će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Valjeho – Munar.

Plasmanom u finale Kecmanović je obezbedio to da od ponedeljka opet bude drugi najbolji srpski teniser na ATP rang listi, jer je na 54. mestu preskočio Hamada Međedovića za jednu poziciju i svega jedan jedini bod. Ukoliko osvoji titulu, biće 48. na planeti.

Podsetimo, ranije u toku dana je Laslo Đere osvojio čelendžer u Oeirašu, pa se nadamo da će i Kecmanović krenuti njegovim stopama.