Ćabi Alonso je dogovorio sve sa Čelsijem i od početka naredne sezone biće trener londonskog tima.

Alonso je na početku sezone vodio Real Madrid, ali je vrlo brzo dobio otkaz, a sada je našao novi posao.

Španski stručnjak prihvatio je četvorogodišnji dogovor i uskoro se očekuje realizacija i promocija Alonsa.



Čelsi se na ovakav potez odlučio posle poraza u finalu FA kupa od Mančester sitija.

Londonski tim su ove sezone sa klupe vodili Kalum Mekfarlan, Lijam Rosenior i Enco Mareska. Još nije poznato da li će Alonso preuzeti Čelsi već na kraju ove sezone ili će čekati početak naredne i pripremati transfer prelazni rok.





