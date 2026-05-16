- FK Crvena zvezda obaveštava sve navijače da će pored proslave 37. šampionske titule na stadionu ‘Rajko Mitić’, osvajanje trofeja nacionalnog prvenstva i Kupa Srbije biti obeleženo i nakon utakmice protiv OFK Beograda na Kalemegdanu. Po uzoru na prethodnu sezonu, slavlje povodom osvojene šeste uzastopne duple krune biće organizovano simbolično i kod Pobednika - poručio je beogradski klub.

Dodaje se da će se nakon meča sa OFK Beogradom, igrači, stručni štab i navijači uputiti ka Kalemegdanu, gde će zajedno nastaviti proslavu.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 22. maja od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić” ekipu OFK Beograda u poslednjem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda je u sredu osvojila 30. trofej u Kupu nakon što je posle penala pobedila Vojvodinu, a pre mesec dana je obezbedila 37. titulu šampiona države.