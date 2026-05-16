Dogovor obuhvata i mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana, pa bi Kerik mogao da predvodi ekipu sa Old Traforda do 2029. godine, preneo je Skaj.



Očekuje se da će klub ozvaničiti dogovor najkasnije za 48 sati.

Direktor fudbala u Junajtedu Džejson Vilkoks i izvršni direktor Omar Berada veruju da je 44-godišnji Kerik prava osoba za posao, nakon što je u 15 utakmica koliko je na klupi izborio plasman u Ligu šampiona, a između ostalih ostvario je i pobede protiv Mančester sitija, Liverpula, Arsenala i Čelsija.



Bivši fudbaler Mančester junateda preuzeo je ekipu sredinom januara, kada je zamenio Rubena Amorima koji je dobio otkaz zbog loših rezultata.



Kerik je neko vreme bio prvi kandidat uprave, pošto su direktori impresionirani time što je popularan među igračima, načinom kojim se ophodi prema medijima, urođenim razumevanjem nasleđa i veličine kluba, ali najviše rezultatima, preneo je Skaj.

Kerik je u 15 utakmica ostvario 10 pobeda, imao je tri remija i dva poraza i obezbedio je plasman u najelitnije klupsko takmičenje koji bi klubu mogao da donese i 100 miliona funti.



On je ispunio sve što je od njega traženo i u takvim uslovima teško je zamisliti da klub taj posao ponudi nekom drugom, naveo je Skaj.