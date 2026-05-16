Fudbaleri Seltika osvojili su 56. titulu prvaka Škotske, a petu u nizu, pošto su meču poslednjeg kola pobedili kod kuće direktnog rivala za pehar Harts rezultatom 3:1.

Delovalo je da će Harts prekinuti dominaciju Seltika i Rendžersa i doći do prve titule posle 66 godina, ali je velikan iz Glazgova uspeo da se izvuče i stigne do pete uzastopne titule. Hartsu je bilo neophodno da na ovom meču ostane neporažen kako bi došao do velike senzacije, ali nije uspeo.

Poveli su gosti u 43. minutu, kada je Sinisalo loše procenio let lopte posle kornera, a Šenklend je sačekao na drugoj stativi i sproveo je u mrežu. Navijači Hartsa su bili u delirijumu, ali je samo nekoliko minuta kasnije usledilo izjednačenje. Krenuo je Tirni u prodor i centrirao, a lopta je pogodila u ruku Kiziridisa i glavni sudija je pokazao na belu tačku. Engels je realizovao najstrožu kaznu i tako poravnao rezultat.

U nastavku potpuna dominacija Seltika kome je gol bio neophodan kako bi došao do titule. Šanse su se ređale, ali su se igrači Hartsa uspešno branili. Ihenačo je pogodio stativu, a onda je usledio pokušaj Nigrena iz slobodnog udarca, ali ni on nije bio precizan.

Vrhunac drame je viđen u 87. minutu. Maeda je uspeo da zatrese mrežu, ali je sudija inicijalno pokazao ofsajd poziciju. Usledila je VAR provera, nakon čega je odluka promenjena i Seltik je stigao do preokreta, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama.

Sudija je pokazao osam minuta nadoknade. Igrači Hartsa su krenuli na sve ili ništa kako bi stigli do izjednačenja. Poslednji pokušaj su imali u osmom minutu nadoknade, kada je i golman otišao u protivnički šesnaesterac. Ipak, usledila je kontra, gol je bio prazan, a Osmand je pogodio za 3:1 i potvrdu titule. Nastao je potpuni haos pošto su navijači uleteli na teren, a sudiji nije preostalo ništa drugo nego da svira kraj meča.

Seltik je prvenstvo okončao sa 82 boda, Harts je ostao na 80.

Seltik je osvajanjem titule obezbedio igranje plej-ofa za Ligu šampiona, samim tim ima osiguranu najmanje ligu Evrope, dok će Harts startovati u kvalifikacijama za Ligu šampiona od drugog kola.