Fudbaleri Hartsa pobedili su Rendžers u drugom kolu škotskog plej-ofa sa 2:1 i tri kola pre kraja šampionata imaju tri boda više od Seltika.

Klub iz Edinburga uspeo je da dođe do velikog trijumfa i to posle preokreta. Poveo je Rendžers preko Sterlinga u 23. minutu. Ipak u 54. stiže odgovor Kiglslija, a onda i potvrda trijumfa preko Šanklanda.

Harts je dugo prvi na tabeli, ali i kada se činilo da će popustiti oni su uspevali da nastave nestvarnu sezonu i sada su jako blizu cilja.

Do kraja šampionata Harts će još igrati kao gost protiv Madervela, kod kuće sa Falkirkom i za kraj, možda i presudan meč u gostima Seltiku.

Mnogo toga moglo bi da bude jasnije za vikend jer se tada sastaju i Seltik - Rendžers. Policajci iz Glazgova ovim porazom gotovo da su uspali iz trke.