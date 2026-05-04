Fudbaleri Železničara iz Pančeva pravo su otkrovenje ove sezone. "Dizelka" će gotovo izvesno po prvi put u istoriji nastupiti u kvalifikacijama za neko evropsko takmičenje.

Odlične partije nisu prošle nezapaženo, pa je tako glavna zvezda Silvester Džasper upisana u tefter mnogih ekipa. Kako piše "Mozzartsport" dva kluba su poslala i zvanične ponude.

U pitanju je francuski Tuluz, kao i jedan novalija u Seriji A (Venecija ili Frosinone). Oba tima spremila su 2.000.000 evra, ali u Pančevu smatraju da mogu da dobiju i više.