Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas u Beogradu da "crveno-bele" očekuje zahtevan meč protiv Železničara i dodao da njegov tim ide u Pančevo da ostvari svoj cilj.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 19 časova ekipi Železničara u drugom kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda je prva na tabeli plej-ofa SLS sa 78 bodova, dok je Železničar na četvrtoj poziciji sa 51.

Stanković je prvo analizirao prethodni susret sa Vojvodinom, koji je Zvezda dobila sa 4:1.

-Možda onako vruće glave odmah posle utakmice sam rekao da je tehnički moglo bolje. Prvo poluvreme nam je bežala lopta dosta, nismo bili precizni, ali posle pogledane utakmice u miru i analize, sve je to nešto što se dešava u toku meča, ništa strašno. Jedna velika pobeda protiv izvanredne ekipe, koja je ove godina pokazala izvanredan kvalitet i organizovanost pre svega, i kod kuće i na strani. Dva puta je uspela da savlada Crvenu zvezdu, tako da smo izvukli samo pozitivne stvari iz te utakmice, idemo dalje - rekao je Stanković, preneo je zvanični sajt kluba.

Trener Zvezde je potom govorio i o ekipi Železničara.

-Železničar sa Radomirom Kokovićem igra zaista izvanredan fudbal. Hit ili iznenađenje, ja to ne bih rekao, to je jedan sistematski rad, posvećenost, to su analize, detalji, to je istrajnost, tako da jedan nezgodan protivnik, u svakom smislu te reči. Moraš 90 minuta da budeš 'budan', da budeš spreman, jer u svakom trenutku njihovi automatizmi mogu da te stave u problem. Ne plaše se da igraju, to su pokazali protiv svakoga, tako da jedna zahtevna utakmica na njihovom terenu, kada to kažem, mislim pre svega na veštačku podlogu. Zahtevna utakmica, ne i nemoguća, mi znamo naš cilj. Idemo tamo da igramo fudbal, kao što smo to radili u prošloj utakmici sa njima, kao i sa svima. Imamo naš cilj i ka tome težimo - istakao je Stanković.

Meč između Železničara i Zvezde biće odigran na veštačkoj podlozi.

-Nismo trenirali na veštačkoj podlozi. To je pitanje koje se ponavlja dosta puta, kada treba da igramo protiv nekoga koji igra na 'veštaku'. Nismo, to je samo jedna utakmica, ne verujem da će bilo kakav trening nešto da promeni. Svi 'veštaci' su drugačijeg kvaliteta, drugačija je brzina, drugačije odskače lopta, tako da bolje da se adaptiraš na zagrevanju što pre, da igraš fudbal i da manje razmišljaš da li je veštačka ili prirodna trava - dodao je trener Zvezde.

Stanković je potom pohvalio trenera Železničara Radomira Kokovića.

-O njemu mislim sve najbolje. Fenomenalan momak, koji je posvećen, on je već dugo u fudbalu. Poznajem mu oca mnogo dobro, bio je moj trener. Dosta sam naučio od starijeg seniora Kokovića, jedan sjajan čovek, ljubitelj fudbala, vizionar, nije ni čudo što je sin krenuo njegovim stopama, što radi tako dobar posao. Ja sam siguran da će on napraviti odličnu karijeru, dovoljno je samo da se nađeš na pravom mestu u pravo vreme i ne vidim da će on imati problema u nastavku svoje karijere - rekao je Stanković.

On se osvrnuo i na učinak fudbalera Zvezde Aleksandra Kataija.

-Sale je već odigrao previše utakmica ove godine, ali igraće naravno do kraja. Rekao sam dosta puta, milina je gledati Kataija na treningu, a zamislite tek na utakmici. Njegova svakodnevna posvećenost, volja, želja, to treba da bude uzor svim mladima, da vide kako jedan igrač koji sve ima u životu, koji je sve ostvario, dolazi sa takvim elanom na svaki trening, koji te bukvalno zarazi svojom pozitivnošću, to mladi igrači treba da vide od njega. Da li će Sale dati dva, tri, šest, sedam golova do kraja, meni je bitno da je živ i zdrav, da prenosi tu pozitivnu energiju, da radi na način na koji radi, da drži tu atmosferu koju drži u svlačionici, da bude primer svima. Sada da li će dati dva ili šest, meni je važnije to kakav je on kao lider, kao kapiten, kao Sale Katai. Jedno veliko ime i ne znam kada će se desiti da Crvena zvezda u skorijoj budućnosti ima jednog Saleta Kataija, ja se nadam, ali ne znam - naglasio je Stanković.

Trener Zvezde je govorio i o oporavku kapitena Mirka Ivanića.

-Sve je po planu. Posle odluke koju smo doneli da stopiramo sve i da polako uđe u jedan mirniji oporavak, bez pritiska, bez tenzije i bez datuma za povratak, ide sve kako treba. Nadam se da će on odigrati minimum dve utakmice do kraja sezone, pa da ga pošaljemo na odmor sa pozitivnom energijom i mislima. Nije lako povrediti se u januaru i gledati sve ove utakmice i ne možeš da kao kapiten, lider i vođa ove ekipe i generacije da pomogneš. Svi znamo kakav je Mirko, njemu je to najteže palo, ali samo želim da se dobro oporavi i da kada se vrati više ne izlazi iz ekipe. Dve do tri utakmice do kraja prvenstva ako bude odigrao to će biti jedan dobar napredak za njega i da ode na odmor pozitivno - izjavio je Stanković.

Fudbaleri Crvene zvezde mogu već sutra i matematički da obezbede novu šampionsku titulu.

-To svi znamo već odavno, tako da nije opterećenje, matematika je prosta i jednostavna. Mi ćemo se baviti samo nama, nemamo razloga da se bavimo drugima, jer opet sve zavisi od nas. Pobeda vuče pobedu, pobeda donosi tri boda, matematika je kristalno jasna. Ukoliko se desi desilo se, ako se ne desi idemo do kraja, idemo utakmicu po utakmicu. Posle Pančeva ide nešto najlepše, a to je večiti derbi, tako da ima lepih utakmica do kraja prvenstva, a sad da li će to biti sutra ili za četiri, sedam ili 15 dana to meni ne menja ništa, meni je bitno da mi ekipa izgleda dobro - zaključio je Stanković.