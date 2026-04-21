Crvena zvezda igra meč plej-ina protiv Barselone u "Blaugrani" od 20:45. Ukoliko pobedi, igraće protiv poraženog iz meča Panatinaikos - Monako za plasman u plej-of Evrolige!

Ukoliko izgube, to će biti kraj u elitnom takmičenju.

Pred ovaj važan duel, Zvezdu je zadesila i jedna vest.

Naime, kako pišu pojedini domaći mediji, Zvezda je odlučila da raskine saradnju sa prvim pomoćnikom Saše Obradovića - Milanom Minićem! Čuveni stručnjak je i došao na klupu kada i Saša Obradović, a posle poraza u večitom derbiju od Partizana s njim je prekinuta saradnja.

Milan Minić ima 71 godinu, a iza sebe i veoma bogatu kraijeru. On je osvojio Evroligu 1997. godine kao asistent sa Olimpijakos, osvajao je i FIBA SAporta Kup. Počeo je karijeru u 22. Decembru, potom je radio u ženskim ekipama Zvezde, Spartaka i Voždovca, pre nego je otišao put Grčke. Tamo je bio pomoćnik u PAOKu, Panioniosu, Olimpijakosu i AEK-u.

Radio je onda kao glavni trener u Arisu, Kelnu i Olimpijakosu, pre nego je postao asistent u Olimpijakosu, a onda i Armaniju iz Milana. Vodio je i Lokomotivu Rostov, Vojvodinu Srbijagas, a bio je pomoćnik i u CSKA iz Moskve, ali i reprezentaciji Srbije, kao i u Panatinaikosu i u Partizanu.