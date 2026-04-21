Trener OFK Beograda Jovan Damjanović gostovao je u podkastu „2x45 " gde je otkrio da Crvena zvezda ima ozbiljne ponude za Džeja Enema, koji je upravo sa Karaburme zimus prešao na "Marakanu".

Enem je eksplodirao u dresu "romantičara", pa je šampion Srbije odmah reagovao i doveo ga u svoje redove.

- Enem nije dao 25 golova pa došao u OFK Beograd, već je to bio neki proces. Važno je da prepoznate igrača koji će nekad moći da postigne 20 golova, da bude za top nivo i da sad ima ponude, od ne znam, desetak miliona evra. Tako i ovi igrači koji su sada došli mislim da šalju poruke da mogu da igraju ozbiljan fudbal - rekao je trener OFK Beograda.

Ne krije da na Karaburmi" postoji pritisak rezultata.

- Mi hoćemo da budemo razvojni klub jer to je i tradicija kluba, ali isto tako u OFK Beogradu postoji obaveza pobeđivanja i stvaranja rezultata. I te dve stvari ne mogu da se odvajaju. Mi hoćemo da razvijamo igrače, ali moramo i da zadržimo jedan nivo rezultata, da budemo u gornjem delu tabele. Mislim da OFK Beograd, kako bih rekao, nema taj luksuz da kaže: 'Okej, bićemo sad, ne znam, deveti i deseti', možemo u toku sezone da budemo jedanaesti i dvanaesti - kaže i dodaje: