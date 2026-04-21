Trener OFK Beograda Jovan Damjanović gostovao je u podkastu „2x45 " gde je otkrio da Crvena zvezda ima ozbiljne ponude za Džeja Enema, koji je upravo sa Karaburme zimus prešao na "Marakanu".
Enem je eksplodirao u dresu "romantičara", pa je šampion Srbije odmah reagovao i doveo ga u svoje redove.
Damjanović je otkrio da za holanskog napadača već postoje ozbiljne ponude.
- Enem nije dao 25 golova pa došao u OFK Beograd, već je to bio neki proces. Važno je da prepoznate igrača koji će nekad moći da postigne 20 golova, da bude za top nivo i da sad ima ponude, od ne znam, desetak miliona evra. Tako i ovi igrači koji su sada došli mislim da šalju poruke da mogu da igraju ozbiljan fudbal - rekao je trener OFK Beograda.
Ne krije da na Karaburmi" postoji pritisak rezultata.
- Mi hoćemo da budemo razvojni klub jer to je i tradicija kluba, ali isto tako u OFK Beogradu postoji obaveza pobeđivanja i stvaranja rezultata. I te dve stvari ne mogu da se odvajaju. Mi hoćemo da razvijamo igrače, ali moramo i da zadržimo jedan nivo rezultata, da budemo u gornjem delu tabele. Mislim da OFK Beograd, kako bih rekao, nema taj luksuz da kaže: 'Okej, bićemo sad, ne znam, deveti i deseti', možemo u toku sezone da budemo jedanaesti i dvanaesti - kaže i dodaje:
- Jednostavno, niti je to moja lična ambicija, niti ljudi koji vode klub. Suštinski cilj treba da bude da budemo u gornjem delu tabele, posebno da bi se ti mladi igrači razvijali. Kažemo da smo razvojni klub, ali moramo da igramo atraktivan fudbal koji će na kraju taj njihov kvalitet da maksimizira - poručio je Damjanović
Komentari (0)