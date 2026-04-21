Fudbaleri Vojvodine dočekaće sutra od 17 časova u Novom Sadu ekipu Partizana u drugom kolu plej-ofa SLS.

Partizan je drugi na tabeli plej-ofa sa 64 boda, dok je Vojvodina na trećoj poziciji sa 62.

- Sigurno nije lako igrati u razmaku od tri dana protiv dva naša najveća rivala. Uz to, utakmicu protiv Zvezde smo izgubili na način na koji smo izgubili, ali to je prošlost i ne bih da pričamo o tome. I sada nas opet očekuje derbi protiv ekipe koja je druga na tabeli i to pokazuje koliko nas opet očekuje kvalitetna ekipa. S druge strane, Partizan znamo kakav je tim, koji ima problema, ali uz sve to i dalje je u pitanju veliki tim sa tradicijom. Nas njihovi problemi ne interesuju, jer mi idemo na tri boda, koja nas vode na drugo mesto na tabeli - rekao je Tanjga, preneo je zvanični sajt Vojvodine.

- Ovo je derbi u pravom smislu te reči, možda i veći nego protiv Crvene zvezde, jer rezultatski njoj nije mnogo značio. Uz sve turbulencije sa trenerima, te promene odmah donose i neke pozitivne promene po pitanju koncentracije. Hoćemo da izađemo na teren da dobijemo utakmicu, da se takmičimo, jer po kvalitetnu ne zaostajemo ni za jednim timom u ligi. Ulazimo u meč sa velikim optimizmom, nadamo se da će biti publike koja će biti uz nas - dodao je trener Vojvodine.

On je rekao da će Vojvodina biti oslabljena na duelu sa Partizanom.

- Ovaj meč dolazi u teškom trenutku po nas, ali na muci se poznaju junaci. Osim Siniše Tanjge koji ima crveni karton, pod upitnikom je i Njegoš Petrović, dobra vest je da se Kurnel Suč vraća u ekipu i spreman je da počne meč, a imamo problem i sa Milanom Kolarevićem koji je imao problem sa virusom u poslednja tri, četiri dana. To su neke stvari sa kojima ulazimo u ovaj duel - naveo je Tanjga.

On je podvukao da Vojvodina "neće srljati" na utakmici sa Partizanom da bi stigla do pobede po svaku cenu.

- Imaćemo kontrolisanu ofanzivu, jer utakmica se igra 100 minuta. Ulazimo da pobedimo, a ne da igramo nerešeno. Ipak, fudbal je živa stvar. Nikada ne idemo s mišlju da se branimo. Nekada je bitno i kako se igrači osećaju, kako se naspavaju. Ja verujem da će biti na svom nivou, da će navijači biti uz nas. Mi ćemo naš deo sa taktičke strane uraditi šta je do nas. Mi ne gledamo nijednu utakmicu koja donosi samo bod, nego od tri - istakao je trener Vojvodine.

- Partizanu više odgovora remi, jer posle toga igraju sa Zvezdom, dok mi igramo opet kod kuće sa Železničarom. Ako pobedimo, onda će nam utakmica protiv Želje biti mnogo lakša. Nema mnogo kalkulacija. Videćemo kako će se meč odvijati. Ako budemo mogli da pobedimo, to ćemo da iskoristimo, ali nećemo srljati. Moramo da budemo pametni i strpljivi - dodao je Tanjga.

On je naveo da sutrašnjii meč protiv Partizana neće biti odlučujući u borbi za drugo mesto na tabeli plej-ofa SLS.

- Ne bih rekao da je odlučujuća, ni pobeda, ni poraz neće odlučiti. Posle ove utakmice, imamo po pet mečeva. U našoj ligi može svako svakog da pobedi. Ali sigurno da nam znači da završimo na drugom mestu. U lakšoj smo situaciji, jer je nama pred početak sezone imperativ bio da se plasiramo u Evropu. Ako nam se ukaže prilika za prvo ili drugo mesto, napašćemo ga i zato sada napadamo to drugo mesto. Partizanu je svakako veći pritisak, što ne znači da ga mi nemamo - istakao je Tanjga.

Trener Vojvodine je rekao da ne želi da njegova ekipa bude pod pritiskom zbog uloge blagog favorita.

- Mislim da u našoj ligi bez obzira gde igraš, sa Partizanom ili Zvezdom, na papiru niko ne može da kaže da je favorit. Ako gledamo prošlu utamicu koju smo dobili, onda jesmo favoriti, ali kvaliteti su nam slični. Sve će zavisiti od forme tog dana i raspoloženja igrača. Ja svoj tim poštujem i cenim, imamo grupu sjajnih momaka, ali ne bih opterećivao svoje igrače. Kad god smo bili favoriti, nismo pobedili - zaključio je Tanjga.

Fudbaler Vojvodine Petar Sukačev je izjavio da je optimista pred derbi sa Partizanom.

- Očekujemo tešku utakmicu, protiv jakog rivala. Mi ćemo kao ekipa dati svoj maksimum, izaći ćemo na teren da pobedimo. Ovom prilikom bih pozvao navijače da dođu u što većem broju, da nam daju vetar u leđa, da naš cilj ostvarimo svi zajedno. Prvenac u dresu Vojvodine mi mnogo znači i naravno da je on vetar u leđa za sve ostale korake koji slede - istakao je Sukačev.