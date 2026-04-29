Novosađani su pobedili Grafičar sa 2:1 i u borbi za trofej će igrati sa pobednikom meča Jedinstvo-Crvena zvezda, koji je na programu u četvrtak od 19 časova.

Odmah posle meča na "Marakani" se oglasio trener Vojvodine.

- Sa velikim respektom smo došli u goste Grafičaru, oni su pre nas izbacili dva prvoligaša. Moja ekipa u poslednje vreme ne igra na zavidnom nivou, dosta se ekipa ispraznila i fizički i mentalno. Videli ste da su petorica igrača pala na kraju. To sam video na treninzima i sa pravom sam se bojao ovog meča - počeo je Tanjga.

Objasnio je koliki je pritisak bio na njegovom timu zbog ambicija kluba u ovoj sezoni.

- Poraz od Grafičara bi za nas bila mala blamaža, ne zato što ih ne poštujem – veoma ih cenim. Ali kad ispadnete od drugoligaša u polufinalu, a mislite da se borite za finale i Ligu Evrope, onda bi to malo bila sramota - istakao je Tanjga.

Za kraj, Tanjga je poslao jasnu poruku svojim igračima pred odlučujući meč za trofej:

- Za finale ćemo morati mnogo bolje da se spremimo - jasan je bio trener Vojvodine.