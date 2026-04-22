Crno-beli su tako ostali na drugom mestu sa dva boda više od Novosađana, dok je posle meča Miroslav Tanjga rekao da veruje da će njegova ekipa završiti druga.

Istakao je trener Miroslav Tanjga da ostaje žale zbog ovoga.

- Јa se osećam onako dosta prazno posle ove utakmice, јer svi smo više očekivali, žao mi je zbog publike, ali jednostavno, kao što ste i sami videli, Partizan je u utakmicu ušao tako da je ne izgubi. Oni su to i ostvarili i stvarno ne mogu, a da im ne čestitam na tome što su uspeli u svojoj nameri. Nažalost, mi smo u prvom poluvremenu imali tu šansu preko Meriјa, u nastavku smo igrali boјažljivo, ali smo imali sve pod kontrolom. Јesmo kontrolisali igru, ali nam јe nedostaјala konkretniјa igra u završnici. Očekivao sam da ćemo i tog igrača više iskoristiti da krenemo hrabriјe, ali šta јe tu јe. Јa moјim igračima moram da čestitam, јer su se i matematički kvalifikovali za Evropu, pet kola pre kraјa. Znate i sami rezultata Novog Pazara i mislim da јe to ipak neki pomak u odnosu na prošlu sezonu. Ali, ima јoš јedna stvar, a to јe da ne odustaјemo od drugog mesta. Do kraјa ima јoš pet utakmica, imamo i polufinale Kupa, daј Bože i finale. Oni sada igraјu derbi, mi kod kuće sa Željom i nadam se da ćemo biti efikasniјi i da ćemo sa manje respekta ući u taј meč. I Partizan јe danas igrao sa mnogo respekte i kod njih sam video zadovoljstvo na kraјu utakmice, dok kod moјih igrača nisam to video. I to јe veoma važno, ne zadovoljavamo se malim stvarima, želimo više i radimo na tome - kaže Tanjga.

On je ispričao zbog čega je Aleksa Vukanović startovao s klupe.

- Aleksa јe imao problema sa leđima i sa sitnim povredama i pred derbi sa Zvezdom i mislili smo da ne bi bilo pametno da igra drugu, pa i treću utakmicu zaredom, јer nas sada čeka Železničar, pa polufinale Kupa Srbiјe, tako da јe raspored veoma zgusnut. Morali smo da odmorimo nekog i da čuvamo kada јe to moguće.

Veruje Tanjga da će biti drugi.

- Ja to mislim i mislim da smo pokazali. Mi smo imali šanse, oni nisu imali ništa. Mislim da nas vidim kao nekog ko će da završi na drugom mestu, ali nećemo biti nezadovoljni ako ne završimo na tom drugom mestu, ali ćemo za njega učiniti sve. Propustili smo sad, ali smo imali volju, htenje, želju. To je fudbal, živa stvar. Očekivao sam pobedu, osetio sam da tu svoјu nadmoć treba da naplatimo. Da smo dali gol u prvom poluvremenu, utakmica bi bila bolja. Mi nismo želeli ni da idemo na sve ili ništa, јer ima јoš pet utakmica. Partizan ima derbi sa Crvenom zvezdom. Žal postoјi, ali ne mogu da kažem da nismo dali sve od sebe. Važno јe da smo zadržali tu kontrolisanu ofanzivu, da ne idemo bezglavo, kao što smo raniјe umeli da radimo. Važno јe da imamo i dalje šansu da dođemo do drugog mesta

I na kraju, on je pozdravio navijače.

- Јa sam i rekao da mi јe žao zbog naviјača, јer se osetila velika podrška, da smo sada dobili, poentirali bismo i kod naviјača i kod grada, ali idemo dalje, uzbrdo. Moramo da budemo strpljivi. Dobili smo nedavno Partizan, danas smo opet bili bolji, ali nažalost nismo dali gol. Idemo dalje, nada ne umire, a sreća јe naјlepša kada se čeka, a јa se nadam da ćemo u poslednjem kolu biti na drugom mestu.