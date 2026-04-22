Fudbaleri Partizana i Vojvodine remizirali su u derbiju kola Superlige Srbije rezultatom 0:0.

Crno-beli su tako zadržali drugo mesto sa dva boda prednosti na tabeli.

Posle meča je trener Partizana Srđan Blagojević upitan da li je ovo odgovaralo crno-belima, koji ostaju drugoplasirani na tabeli.

- Da li nama remi odgovara, videćemo na kraju prvenstva. Imajući u vidu da smo poslednjih 15 minuta igrali sa igračem manje, onda nam i odgovara nerešeno. Nismo došli ovde po remi, pokušali smo da pobedimo, odigrali smo prvo poluvreme bojažljivo i rezervisano, a da smo dodali to što nam je falilo, mogli smo da postignemo gol. Drugo poluvreme mi se sviđa kako smo počeli, koristili smo prostore, bili smo hrabri, nismo ulazili u šanse, ali takva je utakmica bila, haotčna, crveni karton je promenio okolnosti i siguran sam da će do kraja biti neizvesno.

Upitan je i da li je njegova greška što Vukašin Đuršević nije ranije izveden, pošto je dobio crveni karton nakon drugog žutog 15 minuta pre kraja.

- I moja je greška, kada znamo šta je epilog. Mi smo se opredelili za dve izmene, fali su nam i neke zamene. Saša Zdjelar je igrao bolestan. Ja sam se nadao da neće biti takva neka situacija, nadao sam se da će biti oprezniji, prihvatam to i kao svoju grešku - istakao je Srđan Blagojević za Arena Sport televiziju.