Fudbaleri Vojvodine i Partizana igrali su (0:0) na "Karađorđu" u meču drugog kola plej-ofa Superlige Srbije.

To znači da će Crvena zvezda sada imati priliku da protiv Železničara na gostujućem terenu sa pobedom overi novu, devetu u nizu titulu u Superligi Srbije.

Vojvodina će se nadati porazu Partizana u nedelju u 179. "večitom" derbiju kako bi se eventualnom pobedom nad Železničarom vratila na poziciju broj dva.

Partizan je meč završio sa igračem manje, pošto je u 79. minutu isključen Vukašin Đurđević.

Fudbaleri Partizana se nalaze na drugom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 65 bodova, dok je Vojvodina treća sa 63.

"Crno-beli" će u narednom kolu gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Vojvodina dočekati Železničar.

VOJVODINA - PARTIZAN (0:0)

Sudija: Nenad Minaković

Vojvodina: Rosić – Baros, Suč, Crnomarković, Sukačev – Savićević, Petrović – Nikolić, Veličković, Ranđelović – Meri

Partizan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – A. Kostić

Drugo poluvreme:

90+4 - Kolarević šutira iznad prečke! To će izgleda biti to

90. minut - Šest minuta do kraja utakmice!

85. minut - Nova sjajna prilika za Novosađane, ali, na mestu je Milošević

79. minut - Vukašin Đurđević dobio drugi žuti karton i crno-beli su sa igračem manje

75. minut - Bliži se kraj meča, i dalje miruju mreže na "Karađorđu"

65. minut - Probao je Trifunović u prodoru, biće korner za crno-bele

64. minut - Pogodio je Džon Meri, ali je to ipak bio popriličan ofsajd

52. minut - Kostić je poslao dobru loptu ka Ugrešiću, ali, nije se najbolje snašao mladi fudbaler Partizana

46. minut - Drugi period igre je startovao u Novom Sadu

Prvo poluvreme:

45. minut - Jedan minut je produžio Minaković, ali to je to za prvo poluvreme, nema golova

37. minut - Crno-beli su u šesnaestercu protivnika, ipak, nisu ugrozili gol Partizana

33. minut - Najbolja prilika na utakmici za Vojvodinu! Ponovo, Džon Meri!

24. minut - Oštar start Njegoša, još jedan pritisak na golmana Miloševića, domaćin u naletu...

19. minut - Usledio je i prvi udarac na gol gostiju, ipak, dosta neprecizan, preko gola je završio i to sa velike udaljenost

8. minut - Sve pršti u ovom duelu, Mitrović je ostao na zemlji jer se Džon Meri poslužio laktom, ipak, Minaković drži stvari pod kontrolom

4. minut - Prva velika prilika na meču za Vojvodinu, naterali su domaćini golmana Miloševića na grešku, lopta je stigla do Lazara Ranđelovića. ali je udarac iz sjajne pozicije bio neprecizan

1.minut - Počela je utakmica u Novom Sadu!

16.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola Superlige Srbije između Vojvodine i Partizana.