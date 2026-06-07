Transfer bomba je eksplodirala, Stefan Mitrović (22) će pojačati Vojvodinu!

Povremeni reprezentativac Srbije stiže u sredu na jednogodišnju pozajmicu iz Verone.

Prema saznanjima beogradskih medija, Stefan Mitrović će posle lekarskih pregleda potvrditi i zvanično saradnju sa superligašem iz Novog Sada.

Dogovorena je pozajmica, sa pravom otkupa već od narednog leta.

Rukovodstvo Vojvodine rešeno je da u letnjim danima stvori respektabilan tim, spreman za igranje na dva koloseka – u domaćem šampionatu i kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Momak o kojem se do ne tako davno pričalo isključivo u superlativima poslednju godinu proveo je na pozajmici u grčkom Asterasu. Sa deset utakmica u dresu državnog tima, kod selektora Dragana Stojkovića, usput i zavidnim iskustvom u Crvenoj zvezdi i niškom Radničkom, partijama u Seriji A, Belgiji i Holandiji, nudi garancije ostvarenju ambicioznih planova novosadskog velikana.