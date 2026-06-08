Tužne vesti stižu iz sveta domaćeg fudbala, nakon što je GSP Polet sa Dorćola objavio na svojim društvenim mrežama kako je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine ovog kluba, Dragan Rudaković.

On je godinama bio jedan od nosilaca rada fudbalskog kluba sa Dorćola, koji je ove sezone uspeo da opstane u Srpskoj ligi Beograd u neizvesnoj završnici prvenstva, završivši na 10. mestu u konkurenciji 14 ekipa.

Klub se putem mreža oglasio poslednjom porukom posvećenom Draganu Rudakoviću.

- Poštovani sportski prijatelji, sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost da je preminuo dugogodišnji predsednik Skupštine našeg kluba, Dragan Rudaković. Njegov doprinos razvoju i radu kluba ostaviće trajni trag, a uspomenu na njega čuvaćemo sa poštovanjem i zahvalnošću.