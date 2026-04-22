ČETVRTI UZASTOPNI PORAZ Lalatović i Pazarci u velikoj krizi
Još jedno loše izdanje Pazaraca
"MOJA JE GREŠKA ŠTO NISAM ZAMENIO ĐURĐEVIĆA" Srđan Blagojević preuzeo krivicu na sebe posle meča u Novom Sadu
Fudbaleri Radnika pobedili su danas u Surdulici ekipu Novog Pazara rezultatom 2:0 u utakmici drugog kola plej-ofa Superlige Srbije.
Golove za Radnik postigli su Luka Zorić u 63. i Bob Omoregbe (autogol) u 72. minutu.
Novi Pazar se posle četvrtog uzastopnog poraza nalazi na petom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 47 bodova, dok je Radnik sedmi sa 43.
Fudbaleri Novog Pazara će u narednom kolu dočekati Čukarički, dok će Radnik gostovati OFK Beogradu.
