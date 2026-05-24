Nakon što je Nenad Lalatović i zvanično napustio redove Novog Pazara, za njim je krenuo možda i najbolji igrač kluba kraj Jošanice.

Driton Camaj neće nositi dres ekipe naredne sezone. On se u poruci oprostio od navijača i kluba.

- Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim ljudima iz Novog Pazara. Hvala vam na svemu od prvog do poslednjeg dana mog boravka u klubu i u gradu. Želeo bih da izrazim veliku zahvalnost upravi kluba na čelu sa Fikretom Međedovićem, svim trenerima sa kojima sam sarađivao, saigračima, zaposlenima u klubu i, naravno, vernim navijačima na sjajnoj podršci. Od prvog dana, kako ja, tako i moja porodica, osećali smo se kao kod kuće. Novom Pazaru želim sve najbolje u budućnosti, da nastavi sa dobrim rezultatima i ostane u gornjem delu tabele, jer mu je tamo po svemu i mesto. Svim ljudima u gradu želim svaku sreću i nadam se da ćemo se u budućnosti ponovo sresti.