Toni Parker je bivši francuski reprezentativac i čovek koji je u NBA ligi igrao od 2001. do 2019. godine uglavnom u dresu San Antonio Sparsa, kao i jedne sezone u dresu Šarlota.

Već duže vreme je Parker na čelu Asvela, a sada će postati i trener francuskog Evroligaša uz rekordnu platu od 1,2 miliona evra po godini – najvećoj za jednog trenera u istoriji ekipe.

Jedan od asistenata biće čuveni trofejni selektor Vensan Kole.

Pjerik Pupe, doskorašnji trener Asvela, zarađivao je tek 10 posto plate Tonija Parkera i radio neverovatan posao.

Asvel u tom periodu važio je za najlošiju ekipu Evrolige, igrači koji su se dovodili su bili sumnjivog kvaliteta ili su im karijere bile daleko van zenita, a sada...

Sada će "ukrasti" Armanija Bruksa beogradskom Partizanu i ponuditi Amerikancu preko 2 miliona dolara godišnje da odabere Asvel.

Primera radi, ove sezone su imali nešto preko 5 miliona evra za ceo tim, a sledeće će samo jedan igrač imati oko polovinu tog budžeta...

Tako izgleda kada je bivši suvlasnik i sadašnji predsednik kluba ujedno i trener.