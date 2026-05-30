Rastao se Novi Pazar nedavno sa Nenadom Lalatovićem, a po svemu sudeći našao zamenu za prekaljenog stručnjaka uoči letnjih priprema.

Kako prenosi portal “Tri K”, novi šef struke Pazaraca uskoro bi trebalo da postane Strahinja Pandurović.

Isti izvor navodi da je superligaš na korak do imenovanja mladog stratega, koji je u dosadašnjoj karijeri predvodio Teleoptik i bio asistent u stručnom štabu Partizana za vreme mandata Aleksandra Stanojevića, Ilije Stolice, Gordana Petrića, Sava Miloševića, Igora Duljaja, Žarka Lazetića i Zorana Bata Mirkovića.

Takođe od prošlog leta, Pandurović je pomoćnik selektoru Mirkoviću u omladinskoj reprezentaciji Srbije.

Reč je o mladom stručnjaku, rođenom 1989. godine, kojem će to potencijalno biti prvi izazov u najvišem rangu srpskog fudbala.