Srpski stručnjak Tomislav Sivić nije više trener fudbalera TSC-a, saopštio je danas klub iz Bačke Topole.

Sivić je 15. aprila preuzeo TSC, a na sedam utakmica ostvario je tri pobede, dva remija i dva poraza.

- TSC je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Tomislavom Sivićem, kome želimo da se zahvalimo na radu u našem klubu. TSC gospodinu Siviću želi puno uspeha u daljoj karijeri - naveo je klub iz Bačke Topole.

TSC je ove sezone posle sedam godina ispao iz Superlige Srbije u Prvu ligu.