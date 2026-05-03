Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su večeras 2:2 u Kragujevcu u utakmici četvrtog kola plej-auta.

Istovremeno, Javor i IMT su odigrali bez golova, Mladost je savladala Spartak 1:0, a Radnički iz Niša pobedio Napredak u Kruševcu 1:0.

Do kraja sezone biće izuzetno neizvesno ko će opstati u ligi. Spartak i Napredak su već ispali, ostaju još dva mesta.

Rezultati i strelci: Radnički Kragujevac– TSC 2:2 (Simović 7, Sokler 49 – Todoroski 52, 64. penal), Javor – IMT 0:0, Mladost – Spartak 2:1 (Ćirić 32, Bojić 36 – Trajković 34), Napredak – Radnički Niš 0:1 (Šestjuk 65. penal).

Tabela: IMT 45, Radnički Kragujevac 42, TSC 41, Javor 41, Radnički Niš 40, Mladost 40, Spartak 21, Napredak 14.