Košarkaši Spartaka poslednji su učesnici plej-ofa ABA lige, pošto su večeras u plej-inu savladali Igokeu u Laktašima rezultatom 80:68.
Tim Vlade Jovanovića je uspeo da dobije odlučujuću utakmicu i tako obezbedi mesto među osam najboljih timova, dok je za Igokeu sezona u regionalnoj ligi završena.
Spartak će u borbi za polufinale igrati protiv Dubaija, koji je regularni deo sezone završio kao prvoplasirani.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Ševon Tompson sa 16 poena i 10 skokova, uz indeks korisnosti 25. Dvocifreni su još bili Dalibor Ilić sa 11 i Danilo Nikolić sa 10 poena. Kod Igokee najbolji Džavon Antoni Bes sa 13 poena, dok je Nikola Popović dodao 12.
Preostali parovi: Partizan – Bosna, Crvena zvezda – Cedevita Olimpija, Budućnost – Kluž.
Četvrtfinalne serije se igraju na dve pobede.
