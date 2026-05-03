Košarkaši Spartaka poslednji su učesnici plej-ofa ABA lige, pošto su večeras u plej-inu savladali Igokeu u Laktašima rezultatom 80:68.

Tim Vlade Jovanovića je uspeo da dobije odlučujuću utakmicu i tako obezbedi mesto među osam najboljih timova, dok je za Igokeu sezona u regionalnoj ligi završena.

Spartak će u borbi za polufinale igrati protiv Dubaija, koji je regularni deo sezone završio kao prvoplasirani.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Ševon Tompson sa 16 poena i 10 skokova, uz indeks korisnosti 25. Dvocifreni su još bili Dalibor Ilić sa 11 i Danilo Nikolić sa 10 poena. Kod Igokee najbolji Džavon Antoni Bes sa 13 poena, dok je Nikola Popović dodao 12.

Preostali parovi: Partizan – Bosna, Crvena zvezda – Cedevita Olimpija, Budućnost – Kluž.

Četvrtfinalne serije se igraju na dve pobede.