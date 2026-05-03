Gledali smo jednu neverovatnu utakmicu, gde kada bi ste videli rezultat na prvu loptu bi svi pomislili da se radi o nekom NBA duelu.

Utakmicu sezone odigrao je Mario Hezonja, koji je na ovom meču ubacio 38 poena (8/12 3p), uz deset skokova i šest asistencija, bila je ovo jedna od onih utakmica na kojima hrvatski košarkaš prosto nije mogao da promaši. Dabl-dabl učinak je imao i Trej Lajls sa 26 poena i deset skokova, dok su Alberto Abalde i Usman Garuba upisali po 11 poena.

Kod Mursije, koja se junački držala sve do samog kraja meča, najbolji je bio Dejvid De Džulijus sa 27 poena i 11 asistencija.

Razmišljao je Skariolo i o utakmici protiv Hapoela, pa tako na ovom meču nismo videli Fakunda Kampaca, koji je bio najefikasniji u prethodna dva okršaja sa ekipom iz Tel Aviva.

Real je tako stigao do svoje 26. pobede, čime se još više učvrstio na liderskom mestu tabele Endesa lige.

Uz to napravili su sjajnu uvertiru pred treći duel plej-ofa Evrolige protiv Hapoela, gde imaju prednost od 2:0 i nedostaje im samo jedna pobeda kako bi se plasirali na fajnal-for.