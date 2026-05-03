Talentovani košarkaš Baskonije, Stefan Joksimović, odbacio je mogućnost odlaska u NCAA.

Uprkos brojnim bogatim ponudama koje stižu na njegovu adresu, 17-godišnji reprezentativac Slovenije odlučio je da karijeru nastavi u Evropi.

Njegov agent Saša Zagorac saopštio je da je talentovani Stefan nema nameru da napusti Baskoniju.

-Nedavni navodi koji sugerišu da je Stefan Joksimović povezan sa odlaskom u NCAA su netačni. Kao njegov agent mogu da potvrdim da je maksimalno posvećen Baskoniji i fokusiran na svoj razvoj i predstojeće izazove - napisao je Zagorac na svom "X" nalogu

Stefan Joksimović je jedan od najvećih mladih talenata evropske košarke.

Rođen 2008. godine, Joksimović pokriva spoljne pozicije uz visinu od oko dva metra, što ga svrstava u prototip modernog košarkaša. Košarka mu je praktično u genima, s obzirom na to da je sin bivšeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića, a dodatnu pažnju privlači i činjenica da je, uprkos srpskom poreklu, odlučio da nastupa za reprezentaciju Slovenije. Njegov razvoj u Španiji i stil igre već su doveli do poređenja sa Luka Dončić, dok iz Baskonije stižu signali da klub u njemu vidi jednog od nosilaca igre u godinama koje dolaze.