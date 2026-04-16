Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju u 38. kolu Evrolige rezultatom 91:79 u poslednjem, 38, kolu regularnog dela takmičenja.

Efikasno su crno-beli otvorili meč i poveli sa 8:4. Međutim, usledila je serija gostiju od 7:0 (11:4). Ipak, trgao se Partizana tada, uz nekoliko sjajnih poteza Bruna Fernando u reketu, a takođe su

Karlik Džons i Sterling Braun, kao i Džekiri, tome doprineli da crno-beli stave stvari na svoje mesto.

Braun i Džekiri su u tim trenucima upisali devet poena. Partizan je u finišu prvog dela imao i +9 (44:35).

U nastavku, Osetkovski je doneo Partizanu i +12 (51:39). Zatim, odgovorila je i Baskonija serijom 8:0 (51:47). Uspeo je da je prekine iskusni Kalates (53:47).

Međutim, održavao je Partizan prednost i u nastavku, ona je iznosila i plus devet (68:59). Smanjili su Španci na -4 u dva navrata, ali je onda Partizan preko Sterlinga Brauna otišao

ponovo na +9 (75:66). A onda i +11 (77:66).

Tačku na meč stavio je trojkom Pokuševski za, ispostaviće se +12 (84:72).

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Tonje Džekiri sa 16 poena. Karlik Džons i Sterling Braun su postigli po 13 poena, dok su Bruno Fernando i Šejk Milton ubacili po devet.

U redovima Baskonije istakao se Mamadi Dijakite sa 20 poena. Timoti Luvavu je postigao 13 poena, a Kobi Simons je zabeležio 11.

Partizan je do kraja meča zapravo uvećao svoju prednost i na kraju došao do pobede, pa će sezonu završiti sa skorom 16-22.

PARTIZAN - BASKONIJA (91:79)

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Nakić, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

Baskonija: Havard, Dijakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Kuruc, Luvavu, Spanjolo, Forest, Radževičijus, Friš.

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Robert Lotermozer (Nemačka), Arturas Šukis (Litvanija), Amit Balak (Izrael)

Četvrta četvrtina:

38. minut - Pogađaju igrači Baskonije, ali onda trojka Pokuševskog! (84:72)

36. minut - Crno-beli sada odlaze na +11 (77:66)

35. minut - Partizan hita ka pobedi, ponovo plus 9 imaju crno-beli (75:66)

33. minut - I dalje je onih +4 na Špance (70:66)

32. minut - Ne predaje se ekipa Baskonije, smanju samo na -4 (68:64)

31. minut - Novi poeni za crno-bele na startu poslednje deonice (68:59)

Treća četvrtina:

30. minut - Šejk Milton je pogodio, crno-beli imaju +7 u finišu treće deonice (66:59)

29. minut - Luvavu je fauliran, pogodio je dodatno bacanje, a onda i Šejk Milton precizan (63:55)

28. minut - I dalje Partizan suvereno održava prednost (61:52)

26. minut - Ipak, iskusni Kalates prekida seriju Baskonije (53:47)

25. minut - Ali, usledila je serija Baskonije, Simons je pogodio, zatim su se nastavili poeni Baskonije (51:47)

24. minut - Osetkovski povećava prednost domaćina na +12 (51:39)

23. minut - Strašno kucanje Bruna Fernanda, pa onda i poeni Karlika Džonsa (44:39)

Druga četvrtina:

20. minut - Faul je napravio Pokuševski u poslednjim sekundama napada gostiju, poluvreme, crno-beli vode +5 (44:39)

19. minut - Bruno Fernando je na liniji penala, pogodio je oba puta, a zatim, poenima opet Fernanda, Partizan ide na +9 (44:35)

18. minut - Pokuševski je stao na liniju penala i precizan je oba puta uz prethodan faul (41:33)

16. minut - Trojkom gosti smanjuju prednost crno-belih na 38:33

14. minut - Ne popuštaju crno-beli u ovim trenucima, Džekiri je na liniji penala, polovičan je (33:27)

13. minut - Simons je pogodio (32:27)

12. minut - Sterling Braun se raspucao u ovim trenucima, novi poeni (30:25)

11. minut - Dijakite prekida seriju Baskonij, Džkiri je na liniji penala, pogodio je oba oba (28:22)

Prva četvrtina:

10. minut - Smenjuju se poeni kao traci, Džekiri vezuje četiri poena, potom, trojka za crno-bele u režiji Sterlinga Brauna, tajm-aut za Baskoniju (26:20)

8. minut - Španci imaju +2, a onda i trojka Arijana Lakića (17:16)

7. minut - Šejk Milton postiže nove poene (12:14)

6. minut - Posle duge pauze, Nakić se vratio na parket i upisao prve poene, pa trojka Haurda (10:14)

5. minut - Bruno Fernando je napravio faul Dijakitea pri šutu za tri, a on je realizovao dodatno bacanje, zatim, trojka Luvavuva (8:11)

4. minut - Koristi kontru Radževičijus i smanjuje prednost crno-belih, ali na drugoj strani Bruno Fernando je strelac (8:4)

3.minut - Lagan prodor Karlika Džonsa, koji upisuje nove poene, potom i Šejk Milton (6:2)

2.minut - I Baskonija se upisuje na semafor (2:2)

1.minut - Prve poene postiže Karlik Džons na meču (2:0)

19.45 - Partizan je na 16. mestu sa skorom 15:22, a Baskonija na 17. mestu sa 13:24

19.30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Partizana - Baskonije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arene.