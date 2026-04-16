Oni su to uradili zbog Luke Dončića, ali i zbog Kejda Kaningema, kako bi im dopustili da se takmiče za MVP nagradu i sva ostala individualna priznanja.

Luka Dončić je odigrao 63 utakmice, što znači da mu nedostaju tek dve kako bi ušao u trku za ova priznanja, a upravo ta dva je propustio zbog toga što je putovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svog deteta.

Sada se oglasio i Luka Dončić, koji se zahvalio svima.

- Zahvalan sam NBPA što je zastupala moje interese i NBA ligi na fer odluci. Bilo mi je izuzetno važno da budem prisutan na rođenju svoje ćerke u decembru i zahvalan sam Marku, Džini, Robu, Džej-Džeju i celoj organizaciji Lejkersa na potpunoj podršci i što su mi omogućili da otputujem i budem tamo. Ova sezona mi je bila posebna zbog svega što smo moji saigrači i ja uspeli da ostvarimo i čast mi je što imam priliku da budem uzet u razmatranje za nagrade na kraju sezone - napisao je Luka Dončić.