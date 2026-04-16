Frajburg je u prvoj utakmici na svom terenu pobedio rezultatom 3:0, a večeras je u revanš meču u Vigu slavio sa 3:1.
Golove za Frajburg večeras su postigli Igor Matanović u 33. minutu, Juito Suzuki u 39. i 50. minutu.
Strelac jedinog pogotka za Seltu bio je Viliot Svedberg u 90+1. minutu.
Srpski fudbaler Mihailo Ristić proveo je ceo meč na klupi Selte.
Frajburg će u polufinalu Lige Evrope igrati protiv pobednika dvomeča između Brage i Betisa.
U preostala dva četvrfinalna duela igraju: Porto-Notingem Forest i Bolonja-Aston Vila.
