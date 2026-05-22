Pozovi Unaija Emerija i eto ti pehara u Ligi Evrope. Aston Vili se isplatilo angažovanje španskog stručnjaka, kao prethodno Sevilji (tri vezane titule) i Viljarealu. Zamalo je i Arsenalu...

Neverovatni Bask, čije ime u grubom prevodu s njegovog jezika znači jutro, trijumfom ekipe iz Birmingema u finalu nad Frajburgom 3:0 pokazao je da je tata za drugo po snazi UEFA takmičenje. Stoga bi u Nionu možda mogli da razmisle o preimenovanju lige, ili bar pehara koji se dodeljuje još od vremena Kupa UEFA.

Megdan neravnopravnih takmaca, pokazalo se, na razmeđi Evrope i Azije - stadion Bešiktaša je na samoj obali Bosfora - obeležila je i jedna mačka. Tačnije, stanovnik doma istanbulskih „orlova“. Pojavila se maca pre početka utakmice i prosto ukrala šou. Pogotovo među navijačima Frajburga.

Svejedno što su njegovi izabranici u crno zavili tim iz grada podno Crne šume (Švarcvald), 54-godišnji Emeri ne prihvata slavu samo za sebe.

- Hvala vlasnicima kluba, oni su nas uvek podržavali. Hvala navijačima i igračima. Svaki put kad sam bio uspešan u ovom takmičenju, bili su mi potrebni dobri igrači. Sad sam veoma zahvalan igračima, oni prate naše ambicije - rekao je strateg Vile posle finala Lige Evrope, koje u narednim godinama želi i Srbija da organizuje i u tome ima podršku države.

Naveo je da su svi u klubu srećni zbog osvajanja trofeja, ali da tu neće stati.

- Igrači su protagonisti na terenu, to je razlog zašto se ne osećam kao kralj u ovom takmičenju. Osećam se zahvalno, zajedno smo kraljevi. Posle 1982. kad je klub osvojio Kup šampiona, ovo je nedostajalo. Osvajanje ovog trofeja nas čini srećnim, ali nećemo stati. Sledeće sezone ćemo igrati u Ligi šampiona. Tamo su najbolji timovi sveta i to će biti veliki izazovi za nas - dodao je Španac, koji je trenersku karijeru započeo 2004. u Lorka deportivu, klubu u kojem se igrački penzionisao te godine.

Vila je osvajanjem ovog trofeja obezbedila mesto u Ligi šampiona 2026/27, a kako je to uradila i kroz Premijer ligu, Engleska bi mogla da ima i šestog predstavnika u eliti naredne sezone. Kartu za LŠ dobiće Bornmut ili Brajton ukoliko ekipa iz Birmingema završio kao peta u prvenstvu, a za to je potrebno da u nedelju izgubi na gostovanju kod Sitija i da Liverpul dobije Brentford kod kuće.

