Fudbaleri Aston Vile pobedili su Notingem Forest sa 4:0 u revanš meču polufinala Lige Evrope, dok je Frajburg eliminisao Bragu trijumfom od 3:1 u Nemačkoj.

Englezi su znali da će imati jednog predstavnika u finalu drugog po jačini evropskog takmičenja, bilo je pitanje samo ko će to biti. Posle prvog meča u Notingemu, "šumari" su imali gol prednosti, ali... večeras se u Birmingemu pitao samo jedan tim.

Duel dva bivša šampiona Evrope pripao je Vili koja ide po trofej koji nije osvajala (ima osvojen pehar Kupa šampiona). Golove su postizali Oli Votking, Emilijano Buendija sa penala i Džon Mekgin (dva puta). Može se reći da je tragičar donekle i srpski reprezentativac Nikola Milenković koji je napravio penal za 2:0.

U finalu u Istanbulu, Vila će igrati protiv Frajburga koji je, takođe, uspeo da nadoknadi minus iz prvog meča i sa 3:1 pobedi Bragu.

Dosta im je u tome pomogao i Mario Dorgelješ koji je dobio crveni karton već u šestom minutu. Kubler je dva puta pogađao metu, a jednom Manzambi. Jedini gol za Bragu postigao je Viktor.

Finale je na programu 20. maja u Istanbulu na stadionu Tupraš.