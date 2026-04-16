Aston Vila je u prvoj utakmici u gostima pobedila rezultatom 3:1, a večeras je u revanš meču u Birmingemu slavila sa 4:0.

Golove za Aston Vilu večeras su postigli Oli Votkins u 16. minutu, Emilijano Buendija u 26, Morgan Rodžers u 39. i Ezri Konsa u 89. minutu.

Aston Vila će u polufinalu igrati protiv Notingem Foresta, koji je izbacio Porto ukupnim rezultatom 2:1.

Fudbaleri Brage plasirali su se u polufinale Lige Evrope, pošto su eliminisali Betis ukupnim rezultatom 5:3.

Braga će u polufinalu igrati protiv Frajburga, koji je pobedio Seltu ukupnim rezultatom 6:1.

Utakmice polufinala Lige Evrope igraće se 30. aprila i 7. maja.