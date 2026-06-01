Argentinski fudbaler Lionel Mesi priključio se danas nacionalnom timu u Kanzas Sitiju na pripremama za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Fudbaleri Argentine su nedavno doputovali u SAD, a tokom Mundijala biće smešteni u Kanzas Sitiju. Ekipi su se danas priključili Lionel Mesi i Rodrigo de Pol.

Mesi je pre šest dana na utakmici MLS lige između Intera iz Majamija i Filadelfije povredio zadnju ložu. Posle dodatnih pregleda utvrđeno je da Mesi nije teže povređen, ali argentinski mediji navode da će iz predostrožnosti da propusti prijateljske utakmice uoči početka Mundijala protiv Hondurasa i Islanda.

Argentina će na SP igrati u grupi J protiv Alžira, Austrije i Jordana.