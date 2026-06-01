Italijanski stručnjak Davide Anćeloti novi je trener fudbalera Lila, saopštio je danas francuski klub.

Kako je saopšteno, 36-godišnji stručnjak je sa čelnicima Lila potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Davide, sin Karla Anćelotija, prethodno je imao samo jedan samostalan posao, vodio je Botafogo od jula do decembra 2025. godine, kad je dobio otkaz u brazilskom klubu.

Lil će igrati u grupnoj fazi Lige šampiona pošto je sezonu u francuskom prvenstvu završio na trećem mestu na tabeli.

Podsetimo, Lil je u februaru u baražu za osminu finala Lige Evrope eliminisao Crvenu zvezdu. Iako su crveno-beli dobili prvi meč u Francuskoj, "doge" su u revanšu u Beogradu anulirale zaostatak i prošle dalje posle produžetaka.