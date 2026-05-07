U sredu se pojavila informacija da su se Federiko Valverde i Orelijen Čuameni potukli i da je posle toga nastao pravi haos u svlačionici "kraljevskog kluba".

Naime, sve je počelo verbalnim duelom između dva saigrača a potom su krenuli da se unose jedan drugom u facu i nastao je pravi skandal. Okršaj se nastavio u svlačionici gde su treneri morali da ih razdvajaju. Međutim tu nije kraj drame, jer su se potukli i u četvrtak.

Iako je evidentno da je rasulo u Realu, Kilijanu Mbapeu to uopšte ne smeta, pa je napustio današnji trening sa širokim osmehom na licu.

Mbape je na dužem odsustvu zbog povrede, ali njegovo ponašanje sve više iritira navijače i označen je kao jedan od glavnih krivaca za haos u Realu. Današnjim gestom je pokazao da ga osude javnosti i kritike medija ne dotiču.

Ne samo da je bio raspoložen dok se udaljavao sa stadiona, nego se naglo smejao i prvocirao okupljene novinare.