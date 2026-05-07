U sredu se pojavila informacija da su se Federiko Valverde i Orelijen Čuameni potukli i da je posle toga nastao pravi haos u svlačionici "kraljevskog kluba".

Naime, sve je počelo verbalnim duelom između dva saigrača a potom su krenuli da se unose jedan drugom u facu i nastao je pravi skandal. Okršaj se nastavio u svlačionici gde su treneri morali da ih razdvajaju. Međutim tu nije kraj drame, jer su se potukli i u četvrtak.

Iako je evidentno da je rasulo u Realu, Kilijanu Mbapeu to uopšte ne smeta, pa je napustio današnji trening sa širokim osmehom na licu. 

Mbape umire od smeha

Mbape je na dužem odsustvu zbog povrede, ali njegovo ponašanje sve više iritira navijače i označen je kao jedan od glavnih krivaca za haos u Realu. Današnjim gestom je pokazao da ga osude javnosti i kritike medija ne dotiču.

Ne samo da je bio raspoložen dok se udaljavao sa stadiona, nego se naglo smejao i prvocirao okupljene novinare.