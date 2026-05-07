Meksiko će biti jedan od domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu koje počinje sredininom juna, a deluje da je ovaj turnir shvaćen maksimalno ozbiljno.
Naime, selektor reprezentacije Meksika Havijer Agire izneo je nekoliko pravila i naložio fudbalerima da prvi krenu pripreme za turnir, ali to nije sve, pošto im je zapretio i brisanjem sa spiska.
Budući da se nekoliko pozvanih igrača trenutno takmiči u plej-ofu lokalne lige, Fudbalski savez Meksika postavio je oštar ultimatum: prijavite se u kamp reprezentacije ili ćete biti potpuno izostavljeni sa spiska za Svetsko prvenstvo.
Reprezentacija Meksika je 28. aprila objavila spisak od 20 igrača iz Lige MX pozvanih na pripremni kamp pred Svetsko prvenstvo 2026. Kamp, čiji je početak zakazan za 6. maj, prethodi prijateljskim utakmicama protiv Gane 22. maja, Australije 30. maja i Srbije 4. juna.
Kontroverza je izbila gotovo odmah, jer je nekoliko klubova još uvek uključeno u takmičenja sa visokim ulogom. Toluka je zatražila posebno izuzeće zbog revanš utakmice CONCACAF Kupa šampiona 6. maja, dok je vlasništvo Čivas Gvadalahare otišlo korak dalje nakon zahteva tako što je povukao pet svojih pozvanih igrača iz kampa reprezentacije kako bi osigurao da budu dostupni za četvrtfinale Lige MX protiv ekipe Tigres.
Revanš utakmice četvrtfinala Klausure Lige MX zakazane su za 9. i 10. maj, a svaki klub koji se takmiči želi da ima svoje najbolje igrače na raspolaganju za šansu da prođe dalje. Sukob između domaće postsezone i rasporeda priprema reprezentacije dostigao je vrhunac ove nedelje, što je navelo Savez da povuče čvrstu liniju.
Fudbalski savez Meksika objavio je u sredu oštro saopštenje u kojem su navedeni uslovi kampa.
- Kao što je objavljeno prošlog utorka, 28. aprila 2026, pripremni kamp reprezentacije Meksika za tri pripremne utakmice protiv Gane, Australije i Srbije - i za Svetsko prvenstvo — počeće ove srede, 6. maja, u 20:00 časova, sa 20 igrača iz Lige MX koje je pozvao selektor Havijer Agire. Svi igrači moraju da se jave u Centar visokih performansi (Centro de Alto Rendimiento) u Meksiko Sitiju. Prema instrukcijama stručnog štaba, svaki igrač koji se danas ne javi u kamp biće isključen sa Svetskog prvenstva - navodi se u saopštenju.
