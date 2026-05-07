Meksiko će biti jedan od domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu koje počinje sredininom juna, a deluje da je ovaj turnir shvaćen maksimalno ozbiljno.

Naime, selektor reprezentacije Meksika Havijer Agire izneo je nekoliko pravila i naložio fudbalerima da prvi krenu pripreme za turnir, ali to nije sve, pošto im je zapretio i brisanjem sa spiska.

Budući da se nekoliko pozvanih igrača trenutno takmiči u plej-ofu lokalne lige, Fudbalski savez Meksika postavio je oštar ultimatum: prijavite se u kamp reprezentacije ili ćete biti potpuno izostavljeni sa spiska za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Meksika je 28. aprila objavila spisak od 20 igrača iz Lige MX pozvanih na pripremni kamp pred Svetsko prvenstvo 2026. Kamp, čiji je početak zakazan za 6. maj, prethodi prijateljskim utakmicama protiv Gane 22. maja, Australije 30. maja i Srbije 4. juna.