Meksiko će ugostiti Srbiju 4. juna u Toluki, gradu udaljenom 70 kilometara od Meksiko Sitija. Ili, preciznije, na 2.670 metara nadmorske visine!

„Namesio Dijez“, ponekad nazivan i „Bombonjerom“ zbog navodne sličnosti s čuvenim domom Boke juniors, jedan je od stadiona na najvišoj koti u Severnoj Americi. I jedan od najstarijih u zemlji potomaka Maja i Asteka, otvoren 1954. Bio je domaćin na dva Mundijala, 1970. i 1986, kao i brojnim drugim kontinentalnim šampionatima. Renoviran je 2017. i sad tako moderan, u engleskom stilu, kapaciteta je 30.000.

„Nemesio“ je stadion Deportivo Toluke, šampiona meksičke Aperture 2025. Klub je nadimka „đavoli“, a stadion u skladu s tim i atmosferom na njemu mediji nazivaju „paklom“.

Kako će se Aleksandar Mitrović, ovečan trofejom u Kataru, i„orlovi“ snaći tamo nebu pod oblake, ostaje da se vidi. Poređenja radi, najviši vrh u centralnom delu naše zemlje - Midžor na Staroj planini - visok je 2.169 metara.

FSS traži drugog rivala za junski FIFA termin, pošto je susret sa svetskim prvakom Argentinom u SAD otpao, a kao opcija se nameće selekcija s Bliskog istoka...