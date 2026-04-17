Fudbaleri Bosne i Hercegovine su 31. marta napravili veliko iznenađenje plasiravši se na Svetsko prvenstvo.

"Zmajevi" su u Zenici posle penala savladali Italiju i po drugi put u istoriji će igrati na Mundijalu koji se ovog leta održava u SAD, Meksiku i Kanadi. Utisci su se slegli, a sada se naši susedi spremaju za najveće fudbalsko takmičenje i mogli bi da dobiju ozbiljno pojačanje.

Naime, Kenan Busuladžić bi mogao da zaigra za nacionalni tim BiH.

Reč je o 19-godišnjaku koji igra za Malme i bio je kapiten reprezentacije Švedske do 19 godina. Kako prenosi švedski portal Sportbladet, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je kontaktirao igrača kako bi ga nagovorla da promeni nacionalni tim.

Šveđani navode kako za to neće biti problem, jer Kenan Busuladžić poseduje već državljanstvo BiH, te da bi odmah mogao da zaigra za "zmajeve". Ipak, odluka još nije doneta i očekuje se posle saveta igrača sa porodicom.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi u kojoj su Kanada, Švajcarska i Katar.