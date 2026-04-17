Dva velika sportska asa iz prvog reda su pratila meč Evrolige u Madridu.

Đoković glasno proslavlja poene Zvezde u važnoj utakmici, dok je Dončić uzdržan. Ima slovenački reprezentativac i razlog, bivši je košarkaš Real Madrida i nije bilo ni za očekivati da će otvoreno navijati za Crvenu zvezdu.

Luka nikada nije krio koliko voli crveno-beli, ali isto tako bio je igrač Real Madrida i uvek je isticao emocije prema ovom klubu.

Dončić se oporavlja od povrede, dok Novaka Đokovića očekuje turnir u Madridu, ali i on ima zdrastvenih problema i pitanje je koliko će moći da igra.